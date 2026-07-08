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   23 محرم 1448   
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    حزب الله يحيي مناسبات تكريمية لشهداء في البقاع الغربي وزحلة

    أقام حزب الله حفلاً تكريمياً لشهداء معركة “العصف المأكول” من بلدتي قليا والدلافة، في حسينية قليا بالبقاع الغربي، بحضور عائلات الشهداء وفعاليات اجتماعية وبلدية، إلى جانب حشد من أبناء البلدتين.

    وتضمن الحفل كلمة باسم حزب الله ألقاها الأستاذ الجامعي خضر نبها، أعقبها مجلس عزاء حسيني أحياه الشيخ باسم دبوق.

    وفي بلدة حزرتا، أحيا حزب الله، بالتعاون مع عائلة الشهيد محمد سمير أبو حمدان، ذكرى مرور أربعين يوماً على استشهاده، وذلك في حسينية الإمام الحسن، بحضور شخصيات وفعاليات محلية وأهالي المنطقة.

    وشمل البرنامج تلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمة لعائلة الشهيد، وعرضاً مصوراً استعرض محطات من حياته، إضافة إلى كلمة للباحث بلال اللقيس، واختُتم بإقامة مجلس عزاء حسيني.

    المصدر: موقع المنار

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