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   23 محرم 1448   
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    النائب رامي أبو حمدان ينتقد الصمت الرسمي إزاء الاعتداءات على الجنوب

    المصدر: موقع المنار

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