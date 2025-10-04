حماس: التصعيد الدموي المتواصل يفضح كذب مزاعم حكومة مجرم الحرب نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين

اكدت حركة حماس إن مواصلة جيش الاحتلال الصهيوني ارتكاب جرائمه ومجازره المروّعة بحقّ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، التي أسفرت منذ صباح اليوم عن ارتقاء سبعين شهيدًا، بينهم أطفال ونساء، في تصعيد دموي متواصل، يفضح كذب مزاعم حكومة مجرم الحرب نتنياهو بشأن تقليص العمليات العسكرية ضد المدنيين العزّل.

وجدّدت حماس في بيان لها، مساء اليوم مطالبتها للمجتمع الدولي وللدول العربية والإسلامية بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والتحرّك العاجل لحماية شعبنا وإغاثته، والضغط بكل الوسائل لوقف حرب الإبادة والتجويع المستمرة منذ عامين على قطاع غزة.

ودعت أحرار العالم إلى مواصلة وتصعيد فعالياتهم التضامنية مع شعبنا الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لوقف عدوانه وجرائم الإبادة والتجويع بحق غزة.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام