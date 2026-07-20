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    لبنان

    المبرّات شيّعت عضو هيئتها الادارية وأحد مؤسسيها عفيف الزيات إلى مثواه الأخير

      شيّعت “جمعيّة المبرّات الخيريّة” عضو هيئتها الإدارية وأحد مؤسسيها، عفيف الزيّات، بموكب حاشد في مدينة صور، بمشاركة النائب علي خريس، رئيس الجمعية العلّامة السيد علي فضل الله، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، ونائب رئيس البلدية علوان شرف الدين، إلى جانب مديري المؤسسات والمديريات والدوائر في الجمعية وأعضاء من مكتب التكفل والعلاقات الخارجية في صور، فضلاً عن فعاليات سياسية ودينية واجتماعية واختيارية، وحشد من أهالي المدينة ومحبي الفقيد.

      أمّ العلّامة فضل الله المصلين على الجثمان الطاهر، قبل أن يوارى في الثرى.

      تُقبل التعازي يومي الاثنين والثلثاء في “قرية الساحة التراثية” – طريق المطار، من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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