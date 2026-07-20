مصر تهنئ خليل الحية بانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحماس

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية الاثنين اتصالًا هاتفيًا من وزير المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، هنأه خلاله بانتخابه رئيسًا للحركة.

ونقل رشاد تهانيه للحية بمناسبة نيله ثقة قيادة الحركة وانتخابه رئيسًا للمكتب السياسي.

وأعرب الحية، من جانبه، عن تقديره للاتصال، مؤكدًا “استمرار العلاقة التاريخية مع مصر ودورها في القضية الفلسطينية، ولا سيما في المفاوضات الجارية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المرحلة الثانية منه”.

وأضاف الحية أن “الحركة ستواصل العمل والتنسيق مع مصر وقطر وتركيا لإنجاح جهود الوساطة، وإنهاء معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، وصولًا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وإعادة إعمار القطاع”.

وكانت حركة “حماس” قد أعلنت انتخاب القيادي خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي للحركة.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام