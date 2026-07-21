رئيس كرواتيا: روسيا لا تمثل خطرا والسياسيون في أوروبا قد يشعلون نزاعا

صرح رئيس كرواتيا زوران ميلانوفيتش بأن روسيا لا تمثل أي خطر على الدول الأوروبية، وحذر السياسيين الأوروبيين من إشعال نزاع مع موسكو.

ونقل مكتب ميلانوفيتش عنه قوله، يوم الاثنين، إن “روسيا لا تمثل خطرا على أراضي أو سلامة أو حياة سكان الاتحاد الأوروبي”، مضيفا أن “البعض قد يشعلون نزاعا… وبعد ذلك سيهربون”.

ورفض الرئيس جر كرواتيا إلى مثل هذا النزاع المحتمل. كما رفض الانضمام إلى “تحالف الراغبين” الداعم لأوكرانيا.

وقال: “أعارض أن تكون كرواتيا موجودة هناك، لأن هذا هو التحضير النفسي لحرب مع روسيا. ولا يحدث أي شيء في الاتحاد الأوروبي من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو أي ناحية أخرى”.

وتابع قائلا إن “الاتحاد الأوروبي مشغول فقط بالحديث عن الحرب ومحاولات تمويل الإنتاج الحربي”.

وسبق للرئيس الكرواتي أن أعلن خلال قمة الناتو في أنقرة هذا الشهر أن بلاده لن تؤيد فكرة الحضور العسكري الغربي في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار هناك، معتبرا الفكرة “غير مدروسة” و”خطيرة”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية