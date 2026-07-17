زاخاروفا: أوروبا تفشل أي اتصال مع روسيا رغم ادعاءاتها بشأن التفاوض

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن دول أوروبا الغربية تفعل كل شيء لمنع حدوث أي اتصالات مع روسيا، على الرغم من تصريحاتها العلنية عن الاهتمام بالتفاوض.

وقالت زاخاروفا في برنامج “اللعبة الكبيرة” على القناة الأولى الروسية: “هذا (نهج دول أوروبا الغربية) هو عكس ما يسمى بالبحث عن طرق للمفاوضات والاتصالات. إنهم يفعلون كل شيء لمنع حدوث هذه الاتصالات”.

وأضافت أن هذه السياسة تعكس تناقضا صارخا بين الأقوال والأفعال، حيث تتحدث هذه الدول عن ضمانات أمنية لكييف، لكنها ترفض تقديم أي ضمانات مماثلة لموسكو، مما يؤكد سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها.

وفي يونيو الماضي، عُقد في وزارة الخارجية الروسية اجتماع لنائب رئيس الوزراء ميخائيل غالوزين مع سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا، حيث أشار نائب الوزير إلى السياسة التدميرية التي تتبعها بلدانهم في قضية الأزمة الأوكرانية، وشرح أيضا مقاربات موسكو لتسوية النزاع.

من جانبه، كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في وقت سابق أن روسيا ليس لديها أي أوهام بشأن الخطط الحقيقية للاتحاد الأوروبي للمشاركة في حل الأزمة في أوكرانيا، مشيراً إلى أن فلاديمير زيلينسكي يطرح شروطا “وقحة وغير واقعية” لكل من موسكو ومرشديه في الغرب، مما يعرقل أي تقدم في المسار التفاوضي.

المصدر: روسيا اليوم