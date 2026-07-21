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   6 صفر 1448   
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    اقتصاد

    ترامب يفرض رسوما بنسبة 50% على كندا


      وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 3 مذكرات تنص على فرض الرسوم التجارية بنسبة 50% على مختلف البضائع الكندية ردا على القيود على الصادرات الأمريكية في كندا.


      وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن الرسوم تشمل نحو 300 نوع من البضائع، بما فيها الهواتف الذكية والرادات وأجهزة الاتصال والأسمنت والبلاستيك والملابس والأثاث وبعض المستلزمات الرياضية، والعسل والنباتات الحية والورق والقطع الفنية وغيرها.


      وستشمل الرسوم الجديدة جميع المنتجات الكندية المدرجة على القائمة، حتى لو كانت معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا) الموقعة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


      ومع ذلك استثنت الولايات المتحدة من الرسوم الصادرات الكندية ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن، بما فيها موارد الطاقة وأسمدة البوتاسيوم والأسماك والمعادن النادرة.


      ومن المقرر أن تدخل الرسوم الإضافية الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من 19 أغسطس المقبل.

      المصدر: تاس

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