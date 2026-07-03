طائرات الإطفاء تكثف عملياتها لحماية فورت سيمبسون من حريق غابات يقترب من البلدة في شمال كندا

تواصل طائرات الإطفاء الكندية تنفيذ طلعات مكثفة لاحتواء حريق غابات واسع النطاق يهدد بلدة فورت سيمبسون في مقاطعة الأقاليم الشمالية الغربية، بعدما اقتربت ألسنة اللهب إلى مسافة لا تتجاوز بضع مئات من الأمتار من المناطق المأهولة، وسط عمليات ميدانية واسعة لحماية السكان والبنية التحتية.

وأظهرت لقطات مصورة، طائرات إطفاء برمائية وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق بحيرة قريبة، قبل أن تلامس سطح المياه بسرعة عالية لتغرف آلاف الليترات في ثوانٍ، ثم تعاود الإقلاع لإسقاط حمولتها على بؤر النيران المشتعلة.

وتُعد هذه التقنية من أبرز الوسائل المستخدمة لمكافحة حرائق الغابات في المناطق النائية التي يصعب الوصول إليها براً.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الحريق المصنف “خارج السيطرة” اندلع غرب مطار فورت سيمبسون بنحو سبعة كيلومترات، وأسهمت درجات الحرارة المرتفعة، وانخفاض الرطوبة، والرياح المتقلبة في زيادة خطورته ودفعه باتجاه البلدة، ما استدعى نشر فرق إطفاء متخصصة وأنظمة رش لحماية المباني، إلى جانب مشاركة طائرات الإطفاء في عمليات احتواء مستمرة.

وأصدرت سلطات بلدة فورت سيمبسون أوامر إخلاء للسكان مع الإبقاء على العاملين في خدمات الطوارئ فقط، فيما تعمل العبّارات والطرق المتاحة على مدار الساعة لتسهيل عمليات الإجلاء، بينما تستمر فرق الإطفاء في تعزيز خطوط الدفاع حول المنشآت الحيوية تحسباً لأي تغير مفاجئ في اتجاه الحريق.

وتعد فورت سيمبسون، الواقعة في إقليم ديهتشو عند ملتقى نهري ماكنزي وليارد، من أكثر المجتمعات الشمالية تعرضاً لمخاطر حرائق الغابات خلال السنوات الأخيرة، في ظل ازدياد موجات الحر والجفاف التي تشهدها مناطق واسعة من غرب وشمال كندا.

وتشير بيانات السلطات الكندية إلى أن موسم الحرائق الحالي يشهد عشرات الحرائق النشطة في الأقاليم الشمالية الغربية، مع استمرار تصنيف عدد منها على أنها خارج السيطرة، الأمر الذي يستدعي تعبئة موارد جوية وبرية كبيرة للحد من انتشارها.

المصدر: وكالة يونيوز