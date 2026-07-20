“التقدمي الاشتراكي”: للحفاظ على الوحدة الوطنية ورفض مشاريع التفتيت والتقسيم

أعلنت مفوضية الإعلام في “الحزب التقدمي الاشتراكي” في بيان لها الاثنين أن “رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، أعاد في تصريحاته الأخيرة التأكيد على وحدة الموقف داخل الحزب وكتلة اللقاء الديمقراطي النيابية”، وتابعت “هي وحدة تستند إلى ثوابت سياسية راسخة لم تتبدل منذ التأسيس: الحفاظ على الوحدة الوطنية في لبنان، ورفض مشاريع التفتيت والتقسيم، والتأكيد على الانتماء العربي، ومناهضة أي شكل من أشكال حلف الأقليات”.

وأضاف البيان “لقد انسحبت هذه الثوابت دائماً على مقاربة الحزب للملفات كافة، ومنها الملف السوري، انطلاقاً من التمسك بوحدة سوريا وسيادتها، والحرص على مكوناتها وتنوعها، والتصدي لمحاولات توظيف بعض تلك المكونات خدمةً للمشروع الإسرائيلي”، وتابع “في هذا السياق، تُسقط الوقائع الادعاءات التي تزعم أن التقدمي التزم الصمت في الذكرى الأولى لمجازر السويداء، فقد أكد اللقاء الديمقراطي، عقب اجتماعه الدوري برئاسة النائب تيمور جنبلاط في 11 تموز الماضي، ضرورة استكمال مسار العدالة، ومحاسبة جميع المرتكبين، والإسراع في تحرير جميع المخطوفين، والعمل وفق خريطة الطريق الموقعة في عمّان، بما يحفظ وحدة سوريا واستقرارها، اضافةً إلى إطلاق خطة تنموية شاملة للسويداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام