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   6 صفر 1448   
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    قوات العدو الصهيوني نفذت فجرًا سلسلة تفجيرات في محيط بلدتي بيت ياحون وكونين – قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان

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