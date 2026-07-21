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   6 صفر 1448   
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    لبنان

    الرئيس بري بحث مع جابر في الأوضاع المالية واستقبل مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير المال ياسين جابر، حيث تم عرض لتطورات الأوضاع العامة لاسيما المالية منها والمستجدات السياسية والميدانية .

      واستقبل الرئيس بري وفداً من مجلس أمناء الجمعية الخيرية الإسلامية العاملية برئاسة رئيسه يوسف محمد بيضون ، في حضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب محمد خواجة. وتم التداول في عدد من الشؤون التربوية والتحديات القائمة.

      ووضع الوفد الرئيس بري في اجواء برنامج عمل الجمعية وانشطتها . كما كان اللقاء مناسبة جرى خلالها عرض للاوضاع العامة في لبنان واخر المستجدات .

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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