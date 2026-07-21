الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة الى الاستاذ خليل الحية: انتخابكم كرئيس للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس في ظلِّ الظروف العدوانية الصعبة هو تعبيرٌ عن الثبات والتصميم والإرادة في استمرارية شعلة المقاومة