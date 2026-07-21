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   6 صفر 1448   
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    الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة الى الاستاذ خليل الحية: انتخابكم كرئيس للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس في ظلِّ الظروف العدوانية الصعبة هو تعبيرٌ عن الثبات والتصميم والإرادة في استمرارية شعلة المقاومة

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