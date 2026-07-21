وزير الداخلية الإيراني بعد لقاءاته مع رئيس الوزراء الباكستاني وقائد الجيش ووزير الداخلية: تناولنا التطورات الإقليمية واجرينا نقاشات إيجابية لتوسيع التعاون بين البلدين لا سيما زيادة حجم التبادل التجاري