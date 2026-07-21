عون التقى ترامب: الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان و”إسرائيل” إلى الأبد

اعتبر الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان “الوقت حان للبنان لينعم بالسلام، ومعًا يمكننا الوصول إلى ذلك”، بحسب رأيه.

وقال عون “أشكر الرئيس ترامب على المساعدة في الوصول الى هذا الإنجاز التاريخي من خلال توقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل”، واضاف ان “الهدف النهائي هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد”، بحسب تعبيره.

وتابع عون ” طلبت من الرئيس ترامب دعما سياسيا، آن الأوان لتحقيق رؤية الرئيس ترامب بأن السلام ينبغي أن يعم المنطقة”.

من جهته، قال ترامب إن “اتفاقيات أبراهام كانت ناجحة جداً وستنضم إليها دول عديدة لاحقا”، واضاف “سنبحث في سيطرة الجيش اللبناني على القرى التي انسحب منها حزب الله والمناطق التجريبية”، وتابع ان “دخول سوريا لمقاتلة حزب الله ربما يكون أمراً فعالا”، ولفت الى انه “قد يتحدث مع حزب الله إذا ما أراد عون ذلك”، وأشار الى ان “الرئيس السوري يرغب في التدخل والقيام بشيء مع حزب الله وأعتقد أن ذلك سيكون فعالاً للغاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام