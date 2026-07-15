الأربعاء   
   15 07 2026   
   30 محرم 1448   
   بيروت 18:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الرئيس عون: لا خيار إلا الحوار والوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدًا

    شدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال استقباله وفد “اللقاء الأرثوذكسي”، على أن حق الاختلاف مقدس، لكن الخلاف يجب ألا يتجاوز سقف المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أنه “لا خيار إلا الحوار”، باعتباره السبيل إلى الوصول للحلول المشتركة، فيما أن الحقد، وفق تعبيره، لا يبني المؤسسات والدولة بل يدمر المجتمع من الداخل.

    وأكد الرئيس عون أن الوضع الأمني في لبنان لا يزال جيدًا، منتقدًا بشدة توجيه الاتهامات إلى الجيش اللبناني، ومشيدًا بأدائه وقيامه بواجباته على أكمل وجه.

    كما استقبل رئيس الجمهورية النائب سيمون أبي رميا، ورئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، حيث جرى البحث في عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    “حبات القلوب” أطلقت مبادرتها لتوثيق ذاكرة أكثر من 700 طفل شهيد والوزير ناصر الدين نوه بالمبادرة

    “حبات القلوب” أطلقت مبادرتها لتوثيق ذاكرة أكثر من 700 طفل شهيد والوزير ناصر الدين نوه بالمبادرة

    ميقاتي: إعادة إعمار الجنوب ليست استحقاقا إنمائيا بل أولوية

    ميقاتي: إعادة إعمار الجنوب ليست استحقاقا إنمائيا بل أولوية

    السفارة الأميركية: تم الاتفاق في محادثات في روما على إرشادات عملية للمناطق التجريبية

    السفارة الأميركية: تم الاتفاق في محادثات في روما على إرشادات عملية للمناطق التجريبية