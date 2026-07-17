تعلبايا تودّع الشهيد علي الهادي أبو حمدان… وأبو حمدان ينتقد مسار المفاوضات مع الاحتلال

شيّع حزب الله وأهالي بلدة تعلبايا والبقاع الأوسط الشهيد السعيد المجاهد علي الهادي وائل أبو حمدان (عابس)، الذي ارتقى مدافعاً عن لبنان وشعبه في مواجهة العدوان الإسرائيلي، في مراسم حاشدة سادتها أجواء الوفاء والاعتزاز.

وانطلق موكب التشييع من أمام حسينية البلدة، بمشاركة حشود شعبية وعلمائية وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والبلدية، حيث حمل المشيعون نعش الشهيد المكلل براية المقاومة على الأكف، وسط نثر الورود والأرز والهتافات المؤكدة على مواصلة طريق الشهداء.

وخلال مراسم التأبين، ألقى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان كلمة تناول فيها موقف المقاومة من التطورات السياسية والاتفاقات المطروحة مع الاحتلال الإسرائيلي، منتقداً ما وصفه بالرضوخ للإملاءات الأميركية والشروط الإسرائيلية.

وتطرق أبو حمدان إلى مسألة التقارير الدورية التي يُطلب تقديمها حول تنفيذ الجيش اللبناني للمراحل المقبلة، معتبراً أن ذلك يشكل مساساً بالسيادة، كما أثار مسألة التدقيق في هوية وانتماء العسكريين اللبنانيين المنتشرين في الجنوب، داعياً إلى توضيح هذه البنود أمام اللبنانيين.

كما حذّر من استمرار الاحتلال في تثبيت وجوده العسكري في المناطق الجنوبية، معتبراً أن دماء الشهداء ستبقى حاضرة في مواجهة ما وصفه بالمخططات التي تستهدف لبنان وسيادته.