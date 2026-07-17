ألمانيا تقترح تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي مكان «اليونيفيل»

اقترحت ألمانيا تفويض قوة من الاتحاد الأوروبي في ​لبنان لتحلّ محل بعثة «اليونيفيل» التي ينتهي تفويضها في نهاية العام الحالي لمنع أي فراغ أمني.

وقال وزير الخارجية الألمانية يوهان فاديفول: «ينبغي ​علينا أن ندرس في الاتحاد الأوروبي ​ما إذا كان بإمكاننا ضمان عدم حدوث فراغ ⁠أمني مع وجود تفويض أوروبي في أعقاب ​مهمة اليونيفيل».

وقال فاديفول إنّ «لبنان، ​بوجود حكومة مستقرة، يمثل أحد أكثر التطورات المبشرة في المنطقة في ‌الوقت ⁠الحالي».

ورأى أنّ قوة بتفويض من ​الاتحاد ⁠الأوروبي يمكن أن «تهيّئ الظروف لانسحاب الجيش الإسرائيلي دون عودة حزب الله»، حسب تعبيره.

وتشهد أروقة الأمم المتحدة منذ فترة كباشاً سياسياً حول مستقبل الدور الأممي في لبنان. وتتمسّك الدول الأوروبية الرئيسية المشاركة في «اليونيفيل»، ولا سيما فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، إلى جانب ألمانيا بالحضور العسكري الأممي في لبنان، باعتباره إطاراً يتيح لها الإبقاء على وجود عسكري مباشر في واحدة من أكثر بؤر التوتر حساسية في العالم، والمطلة على المتوسط، بأقل كلفة سياسية وعسكرية. فيما لا يزال الموقف الأميركي، ومعه العدو الإسرائيلي، سلبياً للغاية، حيال استمرار أي وجود لقوات أممية في جنوب لبنان في الظروف الراهنة.

المصدر: رويترز+صحيفة الأخبار