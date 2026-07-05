وزير الدفاع الألماني: أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى صواريخ “تاوروس” البعيدة المدى

صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن أوكرانيا لم تعد بحاجة إلى صواريخ “تاوروس” الألمانية البعيدة المدى، مجددا موقف برلين الرافض لتزويد كييف بهذا النوع من الأسلحة.

وقال بيستوريوس، في مقابلة مع صحيفة “بيلد” الألمانية، ردا على سؤال عما إذا كان يؤيد تزويد كييف بهذا النوع من الأسلحة: “لا أعتقد أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى صواريخ تاوروس”.

وكان بيستوريوس قد أكد في أواخر فبراير الماضي، أن برلين لا تزال تستبعد تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، رغم المطالبات المتكررة من كييف وبعض حلفائها.

ويأتي تصريح وزير الدفاع الألماني متسقا مع موقف المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي قال في مارس الماضي إن كييف لا تحتاج في الوقت الراهن إلى صواريخ “تاوروس”، نظرا “لامتلاكها أسلحة بعيدة المدى خاصة بها”.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد حذرت من أن تقديم ألمانيا لصواريخ “تاوروس” إلى كييف سيلحق أضرارا بالعلاقات الروسية الألمانية، وأنها لن تؤثر على سير العمليات القتالية.

وأكدت موسكو مرارا أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعرقل جهود التسوية، وتورط دول “الناتو” بشكل مباشر في النزاع وستفضي إلى تداعيات سلبية.

المصدر: روسيا اليوم