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    دولي

    ألبانيا | تظاهرات حاشدة في تيرانا احتجاجًا على مشروع سياحي لعائلة ترامب

      شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، أضخم مسيرة احتجاجية منذ اندلاع الحراك الشعبي المناهض لمشروع سياحي فاخر مرتبط بعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

      وتدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة، تلبية لدعوات القوى المدنية والمعارضة، ليدخل الحراك الاحتجاجي يومه الخامس والثلاثين من التظاهر المتواصل والاعتصامات المستمرة.

      ويطالب المحتجون بوقف المشروع الاستثماري الذي يضم منتجعاً سياحياً ضخماً، مبررين رفضهم بمخاوف تتعلق بالشفافية، والآثار البيئية المحتملة على طبيعة المنطقة، فضلاً عن تقديم ما يصفونه بـ “تسهيلات غير قانونية” لصالح استثمارات عائلة ترامب على حساب الأملاك العامة والمجتمعات المحلية.

      وتأتي هذه التظاهرة لتزيد من الضغوط السياسية على الحكومة الألبانية، وسط اتهامات من المعارضة بتقديم تنازلات في قطاع العقارات والسياحة لكسب نفوذ سياسي، في حين تؤكد الجهات الحكومية أن المشروع يمثل دفعة قوية للاقتصاد المحلي وجاذباً للاستثمارات الأجنبية.

      المصدر: وكالة يونيوز

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