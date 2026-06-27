ألبانيا | احتجاجات متواصلة ضد منتجع مرتبط بعائلة ترامب





تواصلت في العاصمة الألبانية تيرانا وعدة مدن أخرى الاحتجاجات العارمة لليوم السادس والعشرين على التوالي، فيما بات يُعرف شعبياً باسم “ثورة الفلامينغو”.

وتأتي هذه التحركات رفضاً لمشروع بناء منتجع سياحي فاخر بمليارات الدولارات يمتد على أجزاء من محمية “فيجوسا-نارتا” الطبيعية وجزيرة “سازان” على ساحل البحر الأدرياتيكي، وهو مشروع استثماري تديره شركة تابعة لـ”جاريد كوشنر”، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزوج ابنته إيفانكا.

وشهدت التظاهرات اليومية، التي تنطلق في تمام السادسة مساءً من ساحة سكانديربيج نحو مقر رئاسة الوزراء، رفعاً كبيراً لسقف المطالب السياسية، حيث يطالب آلاف المحتجين بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء المخضرم إدي راما، متهمين حكومته بالفساد، وانعدام الشفافية، وتعديل قوانين البيئة لتسهيل منح أراضي الدولة والمحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب.

واتخذ المحتجون من طائر الفلامينغو الوردي رمزاً لحراكهم، تعبيراً عن المخاوف العميقة من حدوث “إبادة بيئية” وتدمير موائل الحياة البرية وهجرة الطيور النادرة، جراء دخول الآليات الثقيلة وبدء الأعمال الجرافة في منطقة شبه جزيرة “زفيرنيك” ومحيط بحيرة نارتا.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي بدأت أواخر مايو الماضي إثر اعتداء عناصر أمن خاص على ناشط بيئي، لتتحول من مجرد نزاع بيئي ومحلي حول الأراضي إلى أكبر حراك وطني يندد بـ”استلاب الدولة”، الفساد، والتراجع الديمقراطي منذ سقوط النظام الشيوعي في البلاد.

المصدر: وكالة يونيوز