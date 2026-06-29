الداوود: ما يسمى اتفاق الاطار خطوة بالغة الخطورة تمسّ الثوابت الوطنية

اعلن نائب الأمين العام ل”حركة النضال اللبناني العربي” طارق سليم الداوود، في بيان، ان “الحركة تتابع بقلق بالغ ما يُطرح تحت عنوان “اتفاق الإطار” مع كيان العدو الإسرائيلي، وترى فيه خطوةً بالغة الخطورة تمسّ الثوابت الوطنية، وتفتح الباب أمام تداعيات سياسية وأمنية لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، الذي عجز عن تحقيق أهدافه بالعدوان والحرب، فانتقل إلى محاولة تحقيقها عبر الضغوط السياسية وإثارة الانقسامات الداخلية”.

وقال: “إن هذا الاتفاق، بصيغته المطروحة، مرفوض جملةً وتفصيلاً، لأنه يشكل مدخلاً خطيراً لمنح الاحتلال شرعيةً لا يستحقها، ويؤسس لواقع يخدم مصالحه على حساب سيادة لبنان وحقوقه الوطنية، ويُدخل البلاد في مسار من التجاذبات والانقسامات التي لا تخدم إلا المشروع الإسرائيلي”.

واشار الى ان “أخطر ما في هذا المسار أنه يحمل في طياته بذور فتنة داخلية، وهو ما سعى إليه العدو منذ بداية مواجهته مع لبنان، بعدما أخفق في فرض إرادته بالقوة العسكرية، فأصبح يعوّل على إحداث شرخ داخلي يحقق له ما عجز عن انتزاعه في ميادين المواجهة”.

واكد أن أي “مقاربة تتعلق بحقوق لبنان وسيادته يجب أن تنطلق من الثوابت الوطنية، وألا تتحول إلى مدخل لتقديم تنازلات مجانية أو لتكريس وقائع يستفيد منها الاحتلال، لأن ذلك ستكون له انعكاسات خطيرة على مستقبل البلاد ووحدتها الوطنية”.

وإذ دعا “السلطة اللبنانية إلى التراجع الفوري عن هذا الخطأ الذي وصفته بـ”المميت والقاتل للبنان”، حذر من “الاستمرار في أي مسار من شأنه أن يشرعن الاحتلال أو يمنحه مكاسب سياسية لم يتمكن من تحقيقها بالحرب”، مؤكدا أن “حماية لبنان تكون بالتمسك بالسيادة الوطنية ووحدة الموقف الداخلي، لا بالانخراط في مشاريع تخدم العدو وتمنحه فرصة جديدة للنيل من استقرار البلاد”.