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   14 محرم 1448   
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    لبنان

    النائب الحجيري: التحرير قادم وما النصر إلا صبر ساعة

      أشاد رئيس حركة “النصر عمل” النائب ملحم الحجيري في بيان، “ببطولات المقاومين وعظمتهم وهم يدافعون عن الشرف الوطني الذي هتكه مسؤولون متآمرون نصَّبهم الأميركي في سدة المسؤولية بليلٍ دامس”.

      وأضاف: “هناك داخل القرى الجنوبية المحتلة يُزلزل رجال المقاومة الأرض تحت وطأة الغزاة المحتلين الغاصبين في عمليات نوعية يقضُّون خلالها مضاجع الإحتلال ويمرِّغون أنف قادته وضباطه في المستنقع الوسخ، ويصنعون التحرير الآتي بشلالات دمهم، وهنا في الداخل اللبناني يمضون في المسار الاستسلامي ويفرِّطون بالسيادة والأرض والعرض”.

      وختم: “واجبٌ علينا تحرير بلادنا، ليس من الإحتلال الإسرائيلي الذي يحتل قرانا وأرضنا فحسب، إنما من الإحتلال الأميركي الإسرائيلي القابع في قصور السلطة العميلة، والتحرير قادم لا محال، وما النصر إلا صبر ساعة”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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