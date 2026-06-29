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    إذاعة جيش العدو: وزير الحرب يعترف بأن أميركا مارست ضغطا على “إسرائيل” وأوقفت ضرب بيروت وهذا الإجراء ربط الساحات بين لبنان وإيران

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