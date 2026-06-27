إندونيسيا | اشتباكات بين محتجين والشرطة احتجاجًا على سياسات الرئيس برابوو

شهدت مدينة سورابايا في جزيرة جاوة الشرقية الإندونيسية مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة، حيث أضرم المحتجون النيران وألقوا مقذوفات على قوات الأمن احتجاجًا على سياسات الرئيس برابوو سوبيانتو، وسط مطالب بإلغاء برنامج الوجبات المجانية المثير للجدل وتخفيض أسعار السلع الأساسية.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها إندونيسيا، حيث أدت زيادة أسعار الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط إلى تراجع حاد في قيمة الروبية وتراجع سوق الأسهم بنحو الثلث منذ بداية العام.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أسبوع تعليق برنامج الوجبات المجانية خلال فترة العطلات من 22 يونيو إلى 13 يوليو، وذلك لتوفير أكثر من 3 تريليونات روبية (نحو 168 مليون دولار) وسط انتقادات واسعة لهذا البرنامج الذي تسبب بحالات تسمم جماعي واتهامات بالفساد. وأقال الرئيس برابوو الشهر الماضي رئيس الوكالة الوطنية للتغذية المسؤولة عن البرنامج ونائبين له بتهم “جرائم إدارية”.

ويرى خبراء الاقتصاد أن السياسات الشعبوية والتدخلية للحكومة تثير قلق المستثمرين، إذ يطالب المحتجون بإعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو الخدمات الأساسية.

هذا وحذر البنك الدولي من أن النمو الاقتصادي قد لا يتجاوز 5% في ظل ضغوط الإنفاق العام، وهو أقل من هدف الحكومة البالغ 5.4%.

المصدر: وكالة يونيوز