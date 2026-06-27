لبنان | احتجاجات في بيروت والضاحية الجنوبية رفضًا للاتفاق الإطاري بين لبنان وكيان العدو

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء الجمعة، احتجاجات شعبية رفضًا للاتفاق الإطاري الذي وقعته السلطات اللبنانية مع كيان العدو في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عمد محتجون إلى قطع طريق سليم سلام بالإطارات المشتعلة، فيما نُظمت تظاهرة في منطقة الطيونة تنديدًا بالاتفاق.

ورفع المشاركون أعلام المقاومة وشعارات رافضة للاتفاق، معتبرين أنه يتعارض مع المواقف الوطنية تجاه الصراع مع “إسرائيل”، فيما أدى قطع الطريق إلى اضطراب في حركة السير قبل تدخل القوى الأمنية لتنظيم حركة المرور في المنطقة.

احتجاجات أمام السراي الحكومي رفضًا للاتفاق الإطاري بين لبنان و”إسرائيل”

هذا وتجمع عشرات المحتجين أمام السراي الحكومي في بيروت، معبرين عن رفضهم لمضمون الاتفاق ومطالبين بالتراجع عنه.

ورفع المشاركون رايات للمقاومة مرددين هتافات ترفض أي ترتيبات يرون أنها تمس السيادة اللبنانية.

وتأتي هذه الاحتجاجات عقب الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان و”إسرائيل” في واشنطن، بعد جولة من المفاوضات برعاية أمريكية، وهو ما أثار ردود فعل سياسية وشعبية متباينة داخل لبنان، في ظل استمرار الجدل بشأن بنود الاتفاق وانعكاساته على الواقع الأمني والسياسي في البلاد.

المصدر: وكالة يونيوز