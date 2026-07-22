الأربعاء   
   22 07 2026   
   7 صفر 1448   
   بيروت 11:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رويترز: ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت والنفط الخام الأمريكي 3% مع تصاعد التوترات في المنطقة

      مواضيع ذات صلة

      قتيل و15 جريحًا في هجمات أوكرانية استهدفت مستودعات «وايلبيريز» جنوب روسيا

      قتيل و15 جريحًا في هجمات أوكرانية استهدفت مستودعات «وايلبيريز» جنوب روسيا

      مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت تفجيرا فجر اليوم في بلدة مجدلزون ومحلقة معادية القت قنبلة صوتية في اجواء المنصوري

      مراسل المنار: قوات الاحتلال نفذت تفجيرا فجر اليوم في بلدة مجدلزون ومحلقة معادية القت قنبلة صوتية في اجواء المنصوري

      قصف إسرائيلي وعمليات توغل ونسف شرقي غزة

      قصف إسرائيلي وعمليات توغل ونسف شرقي غزة