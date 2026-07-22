قتيل و15 جريحًا في هجمات أوكرانية استهدفت مستودعات «وايلبيريز» جنوب روسيا

قُتل شخص وأصيب 15 آخرون بجروح جراء هجمات أوكرانية استهدفت روسيا خلال الليل، وطالت بصورة خاصة مستودعات تابعة لشركة “وايلبيريز” العملاقة للتجارة الإلكترونية، وفق ما أعلنت السلطات الروسية، الأربعاء.

ويعد هذا ثاني هجوم خلال أيام قليلة يستهدف الشركة، بعدما تعرض مستودعان كبيران تابعان لها قرب موسكو، السبت الماضي، لهجوم أوكراني أسفر عن مقتل ثمانية من موظفي طواقم العمل الليلية، واندلاع حرائق أتت على المنشآت تقريبًا.

وقالت رئيسة مجلس إدارة شركة “وايلبيريز”، تاتيانا كيم، في بيان نشرته عبر تطبيق “تلغرام”، إن “مراكزنا اللوجستية تعرضت لهجوم هذه الليلة في كراسنودار ونيفينوميسك جنوب روسيا”، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن وقوع “جرحى”، وأن المواقع المستهدفة أُخليت من الموظفين.

وأفاد حاكم إقليم كراسنودار، فينيامين كوندراتييف، بأن عشرة أشخاص أصيبوا في الهجوم الذي استهدف مجمعًا للمستودعات اندلعت فيه النيران.

وأضاف أن شخصًا قُتل جراء سقوط حطام طائرة مسيّرة أصاب إحدى الشركات في مدينة أرمافير.

وفي مدينة نيفينوميسك التابعة لإقليم ستافروبول جنوب روسيا، أعلن الحاكم المحلي فلاديمير فلاديميروف، عبر منصة “ماكس” الحكومية الروسية، أن “النيران اشتعلت في مجمع مستودعات إثر هجوم بطائرات مسيّرة”.

وأوضحت السلطات المحلية أن فرق الإطفاء كانت لا تزال، حتى الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت في المستودعات المستهدفة في كراسنودار ونيفينوميسك.

من جهتها، أعلنت لجنة التحقيق الروسية، المكلفة بالتحقيقات الكبرى في البلاد، فتح تحقيق في “اعتداء” على خلفية “هجمات الوحدات المسلحة الأوكرانية على المراكز اللوجستية في كراسنودار ونيفينوميسك”.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد وتيرة الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة، بعد أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى تزايد أعداد الضحايا المدنيين على الجانبين.

المصدر: أ.ف.ب.