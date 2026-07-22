الأربعاء   
   22 07 2026   
   7 صفر 1448   
   بيروت 12:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة أنباء فارس: إسقاط مسيرة معادية في سماء العاصمة طهران فجر اليوم

      مواضيع ذات صلة

      مراسل المنار: قصف مدفعي معاد استهدف منطقة علي الطاهر

      مراسل المنار: قصف مدفعي معاد استهدف منطقة علي الطاهر

      الرئيس بري يبحث مع حمية والسفير المصري التطورات وملف وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي

      الرئيس بري يبحث مع حمية والسفير المصري التطورات وملف وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي

      إطلاق مشروع وطني لتعزيز إدارة النفايات الصلبة في لبنان

      إطلاق مشروع وطني لتعزيز إدارة النفايات الصلبة في لبنان