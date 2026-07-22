التصعيد يتواصل حول هرمز.. إيران تعلن استهداف قاعدة أميركية والكشف عن أضرار في أربيل

إلى التطورات حول مضيق هرمز، حيث شهدت الساعات الماضية جولة جديدة من المواجهة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، في ظل تصعيد أميركي استهدف منشآت داخل إيران، وفق ما أعلنته طهران.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ المرحلة الحادية والعشرين من عملية “الصاعقة”، مؤكداً استهداف وحدات عسكرية في معسكر الدوحة بالكويت بواسطة طائرات مسيّرة.

ويُعد معسكر الدوحة من أبرز القواعد العسكرية الأميركية في غرب الكويت، ويُستخدم مركزاً لدعم القوات الأميركية المنتشرة في منطقة غرب آسيا، كما يضم تجهيزات عسكرية وأفراداً من مختلف قطاعات الجيش الأميركي.

وفي سياق متصل، وزعت وسائل إعلام إيرانية صوراً قالت إنها ملتقطة بالأقمار الصناعية، وتُظهر أضراراً لحقت بجزء من المنشآت العسكرية الأميركية في مطار أربيل بالعراق، جراء الضربات الإيرانية.

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” انتهاء الجولة الحادية عشرة من العمليات ضد إيران، مدعيةً أنها استهدفت مواقع عسكرية ولوجستية، إضافة إلى حظائر طائرات ومنشآت تخزين للطائرات المسيّرة.



ومن طهران ينضم إلينا مراسلنا محمد حسن قاسم