حاتمي: إذا وطأت أقدام الولايات المتحدة القذرة إيران فسنقاتلها بكل ما أوتينا من قوة

أعلن قائد الجيش الايراني اللواء أمير حاتمي أن ” الكثيرين كانوا ينتظرون هزيمة إيران لكن مشيئة الله كانت نصر الشعب الإيراني”.

وتابع “نحن نطلق النار على الأميركيين وعليهم أن يعلموا أن إيران قوة ذات مصداقية ويُقرّوا بكرامة الشعب الإيراني”، مؤكداً أنه “إذا وطأت أقدام الولايات المتحدة القذرة إيران فسنقاتلها بكل ما أوتينا من قوة”.

واشار حاتمي إلى أنه “نعلم أن العدو لن يلتزم بمذكرة التفاهم وسيرتكب حماقة لذلك لم نتردد واتخذنا خطوات لتحسين قدراتنا القتالية”، معلناً أن “العدو سيندم أشد الندم على أطماعه ضد بلدنا”.

المصدر: موقع المنار