حاتمي: الجيش الإيراني في أعلى جهوزية… ومستعد لمواجهة أي اعتداء

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، في بيان بمناسبة يوم الجيش الإيراني، أن القوات المسلحة في بلاده تتمتع بجاهزية عالية لمواجهة أي تهديد، مشدداً على أنها “بعيون مفتوحة وأيدٍ على الزناد” للتصدي لأي اعتداء.

وأوضح حاتمي أن يوم الجيش يشكّل محطة مفصلية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، ويجسّد دور هذه المؤسسة في حماية البلاد وصون استقلالها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن الجيش كان على الدوام حاضراً في ميادين المواجهة والخدمة، سواء في الدفاع أو في الإغاثة.

وأضاف أن الجيش الإيراني راكم تجربة واسعة عبر مختلف المراحل، من الحرب المفروضة إلى المواجهات الأخيرة، مؤكداً أنه لم يسمح لأي جهة بالمساس بأمن البلاد أو استقرارها.

ولفت إلى أن القوات المسلحة تواصل عملها وفق توجيهات القيادة، معتمدةً على قدراتها الذاتية والتطور العلمي والروح الجهادية، بما يعزز جهوزيتها الدفاعية.

وشدد حاتمي على التزام الجيش بالدفاع عن أمن الشعب الإيراني، مؤكداً الاستمرار في أداء هذا الدور “حتى الرمق الأخير”، والبقاء وفياً لشعار حماية الوطن وخدمة الأمة.

المصدر: وكالة فارس