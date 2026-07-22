رئيس نقابة مزارعي البطاطا: أزمة الشاحنات تهدد الصادرات الزراعية إلى الخليج

حذّر رئيس نقابة مزارعي البطاطا في البقاع كابي فرج، في بيان، “من أزمة متفاقمة تواجه حركة الشحن البري من لبنان إلى دول الخليج العربي، نتيجة عدم السماح بدخول الشاحنات والبرادات التي يتجاوز عمرها عشرين عاماً”.

وأكد “احترام الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية”، داعياً “الجهات المختصة إلى منح لبنان فترة سماح انتقالية تمتد بين سنة ونصف وسنتين، تسمح خلالها بدخول الشاحنات والبرادات اللبنانية المستوفية للشروط القانونية والفنية، حتى وإن تجاوز عمرها العشرين عاماً، بما يتيح للبنان تجديد أسطوله البري بصورة تدريجية”.

وأوضح أن “عدد الشاحنات والبرادات التي يقل عمرها عن عشرين عاماً محدود جداً، ما أدى إلى نقص حاد في وسائل النقل وارتفاع كلفة الشحن للبراد الواحد من نحو 6 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المزارعين والمصدرين، ويهدد حركة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية إلى الأسواق الخليجية”.

وناشد “السلطات اللبنانية التحرك سريعاً وإجراء اتصالات مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة، بما يضمن استمرارية حركة النقل البري والتصدير بين لبنان والمملكة ودول الخليج العربي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام