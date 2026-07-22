السيطرة على حريق اجتاح تلالًا حرجية في جنوب فرنسا بعد إجلاء مئات السكان وامتداده على أكثر من 1700 هكتار

أعلنت هيئة الإطفاء الفرنسية، الأربعاء، أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اجتاح تلالًا حرجية في جنوب فرنسا، وأجبر مئات السكان على إخلاء منازلهم، بعدما أتى على مساحة واسعة من الأراضي.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء، إريك غروان، للصحافيين، إن الحريق الذي اندلع، الثلاثاء، في مقاطعة فار “تم احتواؤه ضمن نطاقه، ما يعني أنه لا ينتشر بشكل كبير في الوقت الراهن”.

وأضاف: “مع ذلك، لا تزال هناك بؤر ساخنة وألسنة لهب في مواقع عدة، لذا فإننا نتوخى أقصى درجات الحذر هذا الصباح”.

وكانت السلطات قد أفادت في وقت سابق بأن الحريق الضخم الذي اندلع، الثلاثاء، في جنوب شرق فرنسا، تمدد “بسرعة كبيرة جدًا” على أحد الجبال في منطقة بروفانس، بعدما أتى على أكثر من 1700 هكتار، واستدعى إجلاء نحو 400 شخص.

وقال محافظ مقاطعة فار، سيمون بابر، إن “النيران تمتد نزولًا من جبل غرو بيسيّون بسرعة كبيرة جدًا، وهو أمر لم يكن في الحسبان نظرًا إلى الظروف المناخية وتراجع حدة الرياح”.

وطالبت سلطات المقاطعة بإجراء “عمليات إجلاء إضافية للسكان” في ثلاث بلدات مهددة بالنيران، بعدما جرى تأمين وإيواء ما بين 300 و400 شخص.

وأشارت السلطات المحلية إلى أن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 2300 منزل في المنطقة.

وأكد بابر، خلال مؤتمر صحافي، أن التعزيزات الجوية ستركز على “إعادة إنشاء حواجز من المواد المعوقة للنيران لمنع تقدمها”.

وفي هذه المنطقة الحرجية الواقعة في عمق أرياف بروفانس، اندلع الحريق في أحد الحقول، بحسب فرق الإنقاذ. وفي محيط بلدة كوتينياك، شاهد مصور فيديو في وكالة فرانس برس سحابة هائلة من الدخان تتصاعد خلف قمم إحدى الكتل الجبلية المشتعلة.

وفي جنوب غرب فرنسا، لقي إطفائيان حتفهما أثناء مشاركتهما في إخماد حريق قرب مدينة بوردو، وفق ما أعلن وزير الداخلية لوران نونيز، الثلاثاء.

وعلى امتداد منطقة الحوض المتوسطي في فرنسا، كثفت السلطات دعواتها إلى توخي الحذر بسبب الرياح الجافة والساخنة المتوقع اشتدادها مع نهاية الأسبوع، إلى جانب تسجيل درجات حرارة قياسية وجفاف الغطاء النباتي.

المصدر: أ.ف.ب.