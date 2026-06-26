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    اعتقال أكثر من 100 شخص في أنقرة قبيل انعقاد قمة الناتو

      أفادت قناة NTV التلفزيونية باعتقال أكثر من 100 شخص في أنقرة بأمر من المحكمة في أعقاب عمليات مكافحة الإرهاب وذلك قبيل قمة الناتو في العاصمة التركية يومي 7 و8 تموز / يوليو.

      في وقت سابق، ذكرت الأنباء أنه تم احتجاز أكثر من 200 شخص، بمن فيهم المشتبه بتورطهم في منظمات إرهابية، بناء على أمر من مكتب المدعي العام في أنقرة.

      وشملت قائمة الموقوفين بعض الصحفيين والشخصيات العامة، وبحسب موقع T24، فقد تم تقديم 129 شخصا للمحاكمة بناءً على طلب المدعي العام، حيث تم اعتقال 103 منهم، ووضع 23 رهن الإقامة الجبرية.

      ويشار إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في أنقرة استعدادا لقمة حلف شمال الأطلسي.

      ومن المقرر نشر 70 ألف عنصر أمني تركي خلال فعاليات القمة في العاصمة التركية.

      كما سيتم إغلاق جزء كبير من الطرق السريعة في العاصمة أمام حركة المرور خلال فترة انعقاد القمة.

      المصدر: وكالة تاس الروسية

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