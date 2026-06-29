‏نائب وزير الخارجية الإيرانية: مذكرة تفاهم إسلام آباد تنص على احترام الحقوق السيادية للدول الساحلية وأبلغنا العُمانيين بضرورة إعادة تحديد ممرات العبور في مضيق هرمز