النائب علي المقداد: نتمنى على السلطة أن تراجع حساباتها عبر التراجع عن اتفاق الذل والعار





بمناسبة ذكرى أربعين يوماً على إرتقاء الشهيدين المجاهدين حسين مهدي مهدي (ياسر) وعلي أحمد مهدي (كرار) الذين ارتقيا شهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه أقامت شعبة حام في القطاع الثامن لحزب الله حفل تأبيني عن أرواحهم الطاهرة في حسينية بلدة حام، بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة سعادة النائب الدكتور علي المقداد ومسؤول القطاع الثامن الحاج عباس مظلوم ولجنة القطاع وفعاليات بلدية وإختيارية وإجتماعية وعلمائية وحشد من الإخوة والأخوات وعوائل الشهداء .

وأكد النائب علي المقداد أنه لولا المقاومة الإسلامية وتضحيات شهدائها لما كان للبنان وجود بين دول العالم.

وأضاف ”نعم لقد إنتصرنا” وعندما كان العدو ومن معه يريد أن يسحقنا ويقضي علينا، فبصمودنا ودماء الشهداء كسرنا هذا المشروع وحطمنا هذا المشروع، عندما نقول اليوم لقد هزمنا إسرائيل نعم لقد هزمناها بالرغم من كل التضحيات والدمار، وحتى آخر قرية ومنزل سوف يتحرر وسيعود الأهالي إلى قراهم ومنازلهم بفضل المقاومين الشرفاء.

وقال إن الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران طالب بالبند الأول بوقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب العدو الشامل والكامل وإلى الآن الجمهورية الإسلامية ما زالت مصرة على ذلك، ولكن تأتي السلطة اللبنانية ولدينا اتفاق يخرج العدو بالقوة، تطلب متوسلة اتفاق سلام من العدو الإسرائيلي، والصحافة الإسرائيلية تتحدث عنه بأنه انتصار حقيقي لإسرائيل.

وختم بالقول نحن نتمنى على السلطة أن تراجع حساباتها

عبر التراجع عن اتفاق الذل والعار، المقاومة وأهلها هم وطنيون وشرفاء ولا يمكن لأحد لا لرئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة أن يقوم بوضعهم على لائحة الخارجين عن القانون.

المصدر: العلاقات الإعلامية