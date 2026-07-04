السبت   
   04 07 2026   
   19 محرم 1448   
   بيروت 20:15
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    حشود من مختلف المحافظات تتوافد إلى طهران للمشاركة في وداع الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 4\7\2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 4\7\2026

    شهباز شريف: إيران وباكستان دولتان شقيقتان وسنمضي معًا في كل الظروف

    شهباز شريف: إيران وباكستان دولتان شقيقتان وسنمضي معًا في كل الظروف

    من طهران… مراسلنا محمد حسن قاسم ينقل أجواء مراسم حاشدة في العاصمة الإيرانية

    من طهران… مراسلنا محمد حسن قاسم ينقل أجواء مراسم حاشدة في العاصمة الإيرانية