مشروع استيطاني صهيوني جديد داخل الأراضي السورية

أعلن “المرصد السوري لحقوق الإنسان” السبت “قيام مستوطنين إسرائيليين بإنشاء مزرعة أبقار داخل الأراضي السورية، وذلك ضمن سياسة العدو التوسعية التي يعتمدها في جنوب سوريا”.

وقال المرصد “رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهور مشروع جديد لمستوطنين إسرائيليين في منطقة وادي معرية، ضمن حوض اليرموك بريف درعا الغربي، تمثّل بإنشاء مزرعة تضم نحو 140 رأساً من الأبقار، في منطقة تقع خلف السياج الذي أقامته القوات الإسرائيلية”، واعتبر أن “هذه الخطوة تعكس ترسيخ واقع التوغل الإسرائيلي المتواصل، واستباحة الأراضي السورية في المنطقة الحدودية، واستغلالها في أنشطة اقتصادية”.

وأشار المرصد الى ان “المشروع يهدف إلى تكريس وجود مدني واقتصادي دائم، تعتبره المؤسسة العسكرية الإسرائيلية جزءاً من منظومة الأمن والسيطرة على المنطقة”، وتابع “بدأ المشروع، قبل نحو ستة أشهر، بمبادرة من قائد لواء الجولان المحتل السابق في الجيش الإسرائيلي، وبالتعاون مع منظمة هشومير هحداش، حيث ينتشر القطيع ضمن مساحة تقدّر بنحو 10 آلاف دونم، مقابل بلدات الجولان المحتل، في منطقة تقع بين السياج الإسرائيلي وخط وقف إطلاق النار لعام 1974”.

وقال المرصد “قد أدى المشروع، إلى تضييق الخناق على السكان المحليين، ولا سيما الرعاة السوريين الذين باتوا عاجزين عن الوصول إلى مساحات كانوا يعتمدون عليها لرعي مواشيهم، الأمر الذي يهدد مصادر رزقهم ويزيد من معاناتهم الاقتصادية، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تشهدها المنطقة”.

المصدر: جريدة الاخبار