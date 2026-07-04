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    وزارة الصحة اللبنانية: 4303 شهداء و12202 جريح حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/مارس الماضي

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