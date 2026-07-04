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    بزشكيان: ما يٌرى في الشوارع من أفواج المعزين وغيظ أميركا و”إسرائيل” من ذلك هو صورة لعظمة وعزة وصلابة قائد الثورة الشهيد

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