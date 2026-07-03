نائب وزير الخارجية الروسي: مطالبة سيبيغا لروسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات أمر سخيف فزيلينسكي حظر الحوار

وصف نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين دعوة وزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيغا لروسيا بـ”الجلوس إلى طاولة المفاوضات” بأنها “سخيفة بشكل واضح” مشيرا إلى قرار كييف بحظر الحوار.

وقال غالوزين لوكالة “ريا نوفوستي”: “في الثامن والعشرين من حزيران / يونيو، أعلن وزير الخارجية الأوكراني عبر وسائل الإعلام عن طلب سخيف بشكل واضح لروسيا بـ’الجلوس إلى طاولة المفاوضات’. والمفارقة هي أنه لا يزال ساري المفعول حتى الآن قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، الذي أقره فلاديمير زيلينسكي في تشرين الاول / أكتوبر 2022، بحظر أي مفاوضات مع قيادة روسيا”.

وأضاف أن روسيا لم تغادر طاولة المفاوضات بل كانت أوكرانيا هي من انسحب منها، مؤكدا أن موسكو “لم ترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات، بل غادرها الجانب الأوكراني، وليس لمرة واحدة”، في إشارة إلى أن كييف أعلنت انسحابها من مسار إسطنبول في العام الماضي، وهو ما يشير إليه غالوزين بأن الجانب الأوكراني و من خرج من العملية ولم يعد إليها.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أجرت فيه روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات من المحادثات المباشرة في إسطنبول خلال عام 2025، بمشاركة أمريكية، حيث تم التوصل إلى اتفاقيات لتبادل الأسرى ونقل رفات الجنود. لكن تلك المفاوضات توقفت بعد إعلان كييف الانسحاب من جانب واحد منها.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية