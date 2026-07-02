تقرير مصور | الرئيس بري في وداع الإمام الشهيد: أمةٌ في رجل وذاكرةٌ خالدة للأجيال

الرئيس بري يستذكر الإمام الشهيد ويؤكد أن مواقفه ستبقى نبراسًا للأجيال.

المصدر: موقع المنار