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بالصورة | راية مقام الإمام الحسين (عليه السلام) تغطي جثمان سماحة الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
03-07-2026 02:39 صباحًا
غطت راية مقام الامام الحسين عليه السلام جثمان سماحة الامام الشهيد علي الخامنئي.
المصدر:
موقع المنار
الامام الشهيد السيد علي الخامنئي
ايران
راية مقام الامام الحسين عليه السلام
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