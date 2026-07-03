ايران | بزشكيان: استشهاد السيد علي الخامنئي بداية فصل جديد من التضامن والصمود

نعى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، مؤكداً أن استشهاده خلّف حزناً عميقاً في قلوب أبناء الأمة الإسلامية والأحرار في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن هذه المحطة تمثل بداية مرحلة جديدة من الوحدة والثبات.

وقال بزشكيان، في منشور عبر منصة “إكس” اليوم الجمعة، أرفقه بصورة تجمعه بالإمام الشهيد، إن “استشهاد القائد العظيم خلف حزناً عميقاً في قلوب أبناء أمتنا، والأمة الإسلامية، وجميع الأحرار في العالم”.

وأضاف أن “هذا الصعود الأحمر ليس نهاية الطريق، بل بداية فصل جديد من التضامن والصمود والازدهار لأمة تخطو دائماً من قلب أصعب الاختبارات نحو غدٍ أكثر اتحاداً وثباتاً وأملاً”.

المصدر: وكالة يونيوز