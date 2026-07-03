تركيا | أنقرة تستعد لاستضافة قمة حلف شمال الأطلسي وسط أجندة أمنية ودفاعية مكثفة

تستعد العاصمة التركية أنقرة لاستضافة أعمال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) يومي السابع والثامن من تموز / يوليو الجاري، في حدث دبلوماسي وأمني بارز يجمع قادة الدول الأعضاء ومسؤولي الحلف لبحث أبرز التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين دوله.

وتتواصل في العاصمة التركية الاستعدادات اللوجستية والأمنية لاستقبال الوفود المشاركة، حيث رفعت السلطات مستوى الجاهزية في محيط مواقع انعقاد الاجتماعات والفنادق المخصصة لاستضافة القادة والوفود الرسمية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تنظيمية لضمان سير أعمال القمة.

وتسعى تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعزيز دورها الإقليمي من خلال استضافة القمة، في وقت يشهد تحالف الناتو توترات داخلية، خاصة بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ورفض الدول الأوروبية المشاركة فيها.

ويشارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في القمة رغم خلافاته مع الحلف.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على تطورات البيئة الأمنية في أوروبا ومنطقة البحر الأسود، وتعزيز قدرات الردع والدفاع الجماعي للحلف، وزيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجالات الصناعات العسكرية والأمن السيبراني ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

كما ينتظر أن تشهد القمة سلسلة من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين قادة الدول المشاركة، لبحث ملفات إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وتأتي استضافة تركيا للقمة في إطار دورها المحوري داخل حلف شمال الأطلسي، باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للحلف، وبما يعكس أهمية موقعها الاستراتيجي في القضايا الأمنية والدفاعية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويقول المحللون إن تركيا تمتلك ثاني أكبر جيش في الناتو وتلعب دوراً محورياً في أمن أوروبا والشرق الأوسط.

المصدر: وكالة يونيوز