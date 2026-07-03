ايران | نقل جثمان الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي إلى مصلى طهران بالعاصمة الإيرانية

نُقل جثمان الشهيد الإمام السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الجمعة، إلى مصلى طهران، بعد ساعات من مراسم وداعه التي أقيمت بجوار حسينية الإمام الخميني بالعاصمة الإيرانية، المجاورة للموقع الذي استشهد فيه، بحضور آلاف من عائلات الشهداء وجموع المعزين.

ومن المقرر أن تنطلق خلال الأيام المقبلة مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية الشهيد الامام السيد علي الخامنئي في ايران، الذي اغتالته “إسرائيل” وأمريكا في 28 شباط الماضي، في أول أيام العدوان على إيران، بفعاليات مهيبة حيث سيجوب جثمانه الطاهر عدة مدن في ايران والعراق.

ووفق البرنامج المعلن، تبدأ مراسم الوداع يوم السبت 4 تموز/يوليو في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران، وتستمر يومين، على أن تُقام مراسم للصلاة على الجثمان في طهران وقم ومشهد.

كما يتضمن البرنامج إقامة مراسم التشييع الرئيسية في مدينة قم يوم الثلاثاء 7 تموز/يوليو، قبل نقل الجثمان في اليوم التالي إلى العراق، بناءً على طلبات متكررة من الشعب العراقي والعشائر والعلماء والنخب والشخصيات السياسية والثقافية والدينية، حيث ستشهد مدينتي النجف وكربلاء مراسم تشييع أيضاً.

وتُختتم المراسم، بحسب البرنامج المعلن، يوم الخميس 9 تموز/يوليو في مدينة مشهد، على أن يُوارى الجثمان الطاهر الثرى في حرم الإمام الرضا (ع)، تزامنًا مع ذكرى استشهاد الإمام السجاد.

المصدر: وكالة يونيوز