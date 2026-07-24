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    تقرير مصور | الدبلوماسية والردع… إيران توسع حضورها الإقليمي والدولي

    بین الدبلوماسية والميدان..طهران تعزز الردع وتوسع حضورها الدولي
    تقرير وسام أسد

    المصدر: موقع المنار

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