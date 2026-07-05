الأحد   
   05 07 2026   
   20 محرم 1448   
   بيروت 05:32
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    إسبانيا | حرائق غابات تهدد منتجع كوستا برافا السياحي وتجبر عشرات السياح على الإخلاء

      أعلنت فرق الإطفاء الإسبانية اليوم السبت أن الحريق الذي هدد ساحل كوستا برافا التهم مساحات واسعة من الأشجار والشجيرات، وأجبر 150 سائحًا على إخلاء مخيم قريب.

      اندلع الحريق يوم الجمعة خارج بلدية لا بيسبال دامبوردا، شمال شرق إسبانيا، بالقرب من ساحل خلاب يكتظ عادة بالمصطافين في هذا الوقت من العام.

      وقالت مصلحة الإطفاء الإقليمية في بيان إن الحريق حوّل نحو 2200 هكتار (8.5 أميال مربعة) من الغابات إلى رماد، إلا أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على أكثر من ثلثي مساحة الحريق.

      وأضافت أن مئات رجال الإطفاء عملوا طوال الليل و”تمكنوا من تثبيت نحو 70 بالمئة من الجانب الأيمن للحريق”، مشيرة إلى أن “الهدف الآن هو ترسيخ السيطرة قبل أن تتغير الرياح، كما هو متوقع ظهر اليوم”.

      ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، في حين قالت خدمات الطوارئ الإقليمية في كتالونيا إن نحو 150 شخصًا تم إجلاؤهم، من بينهم حوالي 70 طفلاً، من مخيم صيفي.

      تأتي هذه الحرائق في وقت تواجه فيه إسبانيا تداعيات تغير المناخ، حيث يؤكد العلماء أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من شدة الحرائق وتواترها ومدتها. وكانت حرائق الغابات المميتة قد التهمت نحو 400 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا العام الماضي، وهو أعلى رقم تسجله البلاد وفق نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      البرتغال | حريق غابات بسبب الحرّ في البرتغال يوقع 4 جرحى

      البرتغال | حريق غابات بسبب الحرّ في البرتغال يوقع 4 جرحى

      فرنسا | حرائق الغابات جنوب البلاد تجبر 3000 شخص على الإخلاء وتدمر مساحات شاسعة

      فرنسا | حرائق الغابات جنوب البلاد تجبر 3000 شخص على الإخلاء وتدمر مساحات شاسعة

      فرنسا | موجة حر قاسية تدفع المزارعين في فرنسا للحصاد الليلي وتثير مخاوف من الحرائق

      فرنسا | موجة حر قاسية تدفع المزارعين في فرنسا للحصاد الليلي وتثير مخاوف من الحرائق