البرتغال | حريق غابات بسبب الحرّ في البرتغال يوقع 4 جرحى

أُصيب أربعة أشخاص جراء حريق غابات يطال شمال البرتغال منذ ليل الأربعاء، على ما أفادت أجهزة الطوارئ، وذلك في اليوم الثالث من موجة حر شديدة تضرب البلاد.

وبسبب طقس “حار وجاف جدا” مع توقعات بأن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق، رفعت هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية مستوى التأهب إلى اللون الأحمر في 12 من أصل 18 منطقة في البر الرئيسي للبرتغال.

ومن المقرر أن يبقى هذا الإنذار ساريا حتى يوم الأحد في نحو عشر مناطق.

وقال ناطق باسم الهيئة الوطنية للحماية المدنية أنه “أصيب ثلاثة من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة، بينما أُصيب مدني بحروق بالغة”.

واندلع الحريق فجر الخميس في منطقة فوزيلا، ما استدعى مشاركة أكثر من 900 عنصر إطفاء حتى صباح الجمعة، مدعومين بنحو 300 مركبة وثماني طائرات أو مروحيات.

المصدر: وكالة يونيوز